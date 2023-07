Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ - In der Diskussion um den Standort der Regenbogenschule meldet sich der Schulelternrat zu Wort. Einem Widerspruch von Oberbürgermeister Robert Reck gegen den vom Stadtrat demokratisch gewählten Standort in der Bernburger Straße begegnen sie in einem offenen Brief mit Unverständnis und Sorge. Der Vorwurf, er würde die Schule als „Prestigeobjekt“ im Zentrum benutzen, steht im Raum.