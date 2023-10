Nach einem zweiten Beschluss des Stadtrates Dessau steht nun fest: Die Förderschule für geistig Behinderte wird in der Bernburger Straße neu gebaut. OB Reck dringt bei der Regenbogenschule aber auf Sparsamkeit.

Schulbau in Dessau kommt

Die ehemalige Geschwister Scholl Schule in der Bernburger Straße

Dessau/MZ - Die Regenbogenschule wird in der Bernburger Straße gebaut werden. Oberbürgermeister Robert Reck akzeptiert den Beschluss des Stadtrates und wird nicht ein zweites Mal in Widerspruch gehen. Das teilte das Stadtoberhaupt den Mitgliedern des Haupt- und Personalausschusses am Mittwoch mit. Die nahmen diese Information mit zustimmendem Tischklopfen zur Kenntnis.