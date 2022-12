Schrauben ist sein Leben - Dessauer ist der jahrgangsbeste Kfz-Absolvent in Sachsen-Anhalt

Chris Maurice Richter vom Autohaus Heise in Dessau ist der Jahrgangsbeste Kfz-Absolvent in ganz Sachsen-Anhalt. Wie er das erreicht hat und was er noch vor hat.

Dessau/MZ - Einen Titel bringt Chris Maurice Richter schon am Anfang seines Berufslebens mit. Der 23-Jährige ist der Landesmeister der Kfz-Mechatroniker. Kein anderer in Sachsen-Anhalt hat besser in Theorie und Praxis abgeschlossen und die Abschlussprüfung so gut wie er absolviert.