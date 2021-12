Schöne Bescherung: Großer Blechschaden zu Weihnachten

Dessau/MZ - Schöne Bescherung in der Dessauer Hallmeyerstraße: Dort hat ein Passant mitten in der Nacht gegen 3 Uhr am 24. Dezember augenscheinliche Unfallschäden an einem in der Straße abgeparkten Transporter festgestellt und die Polizei informiert. Die Blechschäden befanden sich auf der linken, zur Fahrbahn gewandten Seite des Fahrzeugs, was vermuten lässt, dass ein unbekanntes Fahrzeug gegen den Transporter kollidierte und der unbekannte Fahrer anschließend den Unfallort unerlaubt verlassen hat. Die Unfallschäden am Transporter wurden von der Polizei auf rund 10.000 Euro geschätzt. Das Dessauer Polizeirevier leitete Ermittlungen wegen Fahrerflucht und Sachbeschädigung ein.