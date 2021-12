Schon wieder Brand an der Dessauer „Fine“ - Feuerwehr löscht Chemie-Fässer

Dessau/MZ - Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche hat es auf einem Werksgelände an der Fine in der Johann-Meier-Straße gebrannt. Damit setzt sich die unregelmäßige Brandserie in Dessau-Roßlau fort. Wie die Polizei mitteilte, war in der Nacht auf Sonntag kurz vor 23 Uhr ein Feuer direkt neben der Werkhalle ausgebrochen, in der die Feuerwehr schon am 5. Dezember zum Einsatz kam. Diesmal brannten mehrere Fässer, in denen Chemikalien gelagert worden waren.

Drei Einsätze in einer Nacht

Für die Freiwillige Feuerwehr Kühnau war es nur einer von drei Einsätzen in dieser turbulenten Nacht. Zunächst waren die Kameraden zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand gefahren, der sich jedoch als Falschmeldung herausstellte. Anschließend ging es zum Einsatz an der Fina. Dort stellten sie das Löschwasser für die bereits löschenden Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Alten bereit und leuchteten die Einsatzstelle aus.

Noch auf der Abfahrt erreichte die Kühnauer ein dritter Einsatz: In der Brunnenstraße wurden sie zu einer Tragehilfe alarmiert. Erst um 1 Uhr nachts hieß es: Einsatzende.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Wie es zu dem Brand an der Fine kam, wollen nun die Ermittler der Polizei untersuchen. Zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit keine genaueren Angaben vor.

Bereits am Sonntag vor einer Woche war eine leerstehende Lagerhalle am selben Ort in Flammen aufgegangen. Da der Brand deutlich größer war, wurden neben mehreren Freiwilligen Wehren auch die Berufsfeuerwehr alarmiert, die über Stunden gegen die Flammen kämpften. Personen kamen nicht zu Schaden, der Sachschaden beträgt jedoch geschätzt 100.000 Euro.