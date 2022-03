Schon mehrere Osterfeuer in Dessau-Roßlau angemeldet - Wann Veranstaltungen erlaubt sind und wann nicht

Mehrere Osterfeuer sind in Dessau-Roßlau schon angemeldet worden.

Dessau-Roßlau/MZ - Osterfeuer sind nach zwei Jahren Pause in Dessau-Roßlau endlich wieder erlaubt. Mehrere Vereine und Ortschaften haben bereits angekündigt, Mitte April ein Feuer abbrennen zu wollen.

Feuer muss öffentlich zugänglich sein. Privatfeier nicht erlaubt

Das geht aus einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine MZ-Anfrage hervor. Sogenannte Brauchtumsfeuer, zu denen Osterfeuer zählen, seien öffentliche Veranstaltungen und damit lediglich anzeige- aber nicht genehmigungspflichtig, erklärt Jörg Sambleben vom Dezernat für Stadtentwicklung und Umwelt. „Dem Umweltamt liegen bereits jetzt einige Anzeigen zu Osterfeuern vor, mit weiteren ist sehr zu rechnen. Wie in jedem Jahr werden die Brennplätze überprüft“, so Sambleben.

In den vergangenen Jahren hätten Menschenansammlungen, wie sie bei Osterfeuern üblich sind, gegen die Eindämmungsverordnung gegen das Coronavirus verstoßen. Sie waren daher ausgefallen. Zusammenkünfte sind nun jedoch wieder möglich. Die Trockenheit in diesem Jahr ist der Stadt zufolge ebenfalls kein Grund, Osterfeuer zu verbieten.

Feuerschalen sind auch Privaten gestattet

Allerdings sind nur öffentliche Osterfeuer gestattet. Unabhängig von der Waldbrandgefahrenstufe ist es Privatpersonen in der Regel nicht erlaubt, offenes Feuer zu machen. „Sie können sich auch zu Ostern nicht auf Brauchtumsfeuer berufen, da hier das Merkmal der öffentlichen Zugänglichkeit in der Regel nicht gegeben ist“, erklärt Sambleben. Eine Ausnahme gilt, wenn die Feuer in „handelsüblichen festen Umhüllungen“, sprich Feuerschalen oder -tonnen entfacht werden.

Im Wald ist offenes Feuer ohnehin verboten, ab der Waldbrandstufe zwei auch im Umkreis von 30 Metern zum Wald.