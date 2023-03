Dessau-Rosslau/MZ - Sie geben sich am Telefon als Enkel, Polizist oder gar Staatsanwalt aus und wollen Geld von ihren potenziellen Opfern. Die Maschen der modernen Versionen des Enkeltricks („Hallo Oma - rate mal, wer am Telefon ist“) zieht - trotz Aufklärung nicht nur in Dessau-Roßlau, Anhalt Bitterfeld und Wittenberg, sondern bundesweit werden so Millionenbeträge erbeutet. Wer in diesen Tagen, Wochen, Monaten die regionalen Polizeimeldungen verfolgt, der hat schnell den Eindruck, eine Welle von Betrügereien überrollt gerade die Region. In Dessau-Roßlau wurden an einem Tag in der vorigen Woche allein 14 sogenannte Schockanrufe der Polizei gemeldet. In einem Fall davon hatten die Täter Erfolg.

