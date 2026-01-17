Ernährungsmedizinische Schwerpunktabteilung Schneller gesund mit richtiger Ernährung: Städtisches Klinikum Dessau erhält als Erstes im Land Zertifikat
Das Städtisches Klinikum Dessau hat als erste Einrichtung in Sachsen-Anhalt ein wichtiges Zertifikat erhalten. Was das Siegel der nutriZert GmbH für Patienten bedeutet.
Dessau/MZ/hth. - Das Städtische Klinikum Dessau mit seiner Klinik für Innere Medizin I ist als erste Einrichtung in Sachsen-Anhalt von der nutriZert GmbH als „Ernährungsmedizinische Schwerpunktabteilung“ zertifiziert worden.