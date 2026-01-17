Das Städtisches Klinikum Dessau hat als erste Einrichtung in Sachsen-Anhalt ein wichtiges Zertifikat erhalten. Was das Siegel der nutriZert GmbH für Patienten bedeutet.

Schneller gesund mit richtiger Ernährung: Städtisches Klinikum Dessau erhält als Erstes im Land Zertifikat

Das Ernährungsteam des Städtischen Klinikums: Leitende Oberärztin Dr. Judith Pannier, Ökotrophologin Melanie Viertel, Sr. Susann Johannsen, Sr. Katja Rannefeld, Prof. Dr. Mathias Plauth, Oberärztin Dr. Anke Rockstroh und Chefarzt Prof. Dr. Gerhard Behre (von links).

Dessau/MZ/hth. - Das Städtische Klinikum Dessau mit seiner Klinik für Innere Medizin I ist als erste Einrichtung in Sachsen-Anhalt von der nutriZert GmbH als „Ernährungsmedizinische Schwerpunktabteilung“ zertifiziert worden.