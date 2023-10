Ein Ladendieb hat sich am Mittwoch bei seiner Tat erwischen lassen und anschließend die Beute kaputtgemacht.

Ungeschickter Ladendieb in Dessau

Dessau/MZ/oml - Ungeschickt hat sich ein Ladendieb am Mittwoch in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt verhalten. Beim Stehlen von mehreren Flaschen Schnaps im Wert von 100 Euro wurde er beobachtet.

Als er die Flaschen in seinem beutel verstaute und ohne zu bezahlen den Laden verließ, wurde er darauf angesprochen und festgehalten. Dabei ging das hochprozentige Diebesgut zu Bruch.