Besucher des Bauhausmuseums haben am Donnerstag vor verschlossenen Türen gestanden. Wie die Situation vor Ort ist.

Schmorbrand in der Lüftungszentrale - Bauhaus Museum Dessau bleibt am Donnerstag geschlossen

Feuerwehreinsatz am Morgen

Das Bauhaus Museum Dessau blieb am Donnerstag geschlossen.

Dessau/MZ/SBR. - Besucher des Bauhausmuseums haben am Donnerstag vor verschlossenen Türen gestanden. Grund war ein Schmorbrand, den es am Morgen in der Einrichtung gegeben hatte.