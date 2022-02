Schmierereien am Bahnhof in Dessau-Süd - Polizei stellt zwei Graffity-Sprayer auf frischer Tat

Dessau/MZ - Nach dem Hinweis einer aufmerksamen Zeugin konnten Beamte der Landes- und der Bundespolizei am Samstagabend zwei mutmaßliche Graffitisprayer stellen.

Die Frau hatte sich gegen 20 Uhr über den Notruf bei der Landespolizei gemeldet und sehr detailliert zwei Männer beschrieben, die am Bahnhaltepunkt Dessau-Süd Teile der Haltestelle und Mülleimer mit Graffitis besprühten. Zwei Streifen des Polizeireviers Dessau-Roßlau fuhren sofort in Richtung des Haltepunktes. Parallel erhielt das zuständige Bundespolizeirevier in Dessau Kenntnis von dem Sachverhalt und fuhr ebenfalls nach Süd.

Im Nahbereich des Tatortes stellte die Landespolizei dann auch zwei tatverdächtige Männer. Bei der Durchsuchung eines 32-Jährigen wurden Arbeitshandschuhe und ein Sprühkopf einer Graffitidose festgestellt. Zudem wurden bei der Absuche im Nahbereich zwei Spraydosen im Gebüsch aufgefunden. Bei den Dosen handelte es sich augenscheinlich um dieselben Farben, mit denen die Graffitis gesprüht wurden. Die aufgefundenen Beweismittel wurden sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort wurden der 31-Jährige und sein 32-jähriger Begleiter durch die Landespolizei zum Bundespolizeirevier am Dessauer Hauptbahnhof gebracht. Die Bundespolizisten fertigten dort die Strafanzeige für die begangene Sachbeschädigung. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnten die beiden Deutschen die Dienststelle wieder verlassen.