Schmerzerfüllte Schreie - DRHV verliert das Derby in Aue - Drama um Löser und Pust

Timo Löser (am Boden) hat sich gegen Aue offenbar schwer am linken Knie verletzt.

Lössnitz/MZ - Der besondere Umstand, den Geisterspiele mit sich bringen - nämlich, dass gewisse Dinge intensiver zu vernehmen sind als sonst - war am Montagabend in der Erzgebirgshalle in Lößnitz nicht unbedingt von Vorteil. Denn als das Zweitliga-Handballspiel zwischen dem EHV Aue und dem Dessau-Roßlauer HV 43 Minuten alt war, wurden die wenigen Menschen in der Arena mit schmerzerfüllten Schreien von Timo Löser geschockt. Der Rückraumschütze des DRHV hatte sich in einer Offensivaktion offenbar schwer am linken Knie verletzt, so dass wenig später feststehende die 26:34-Klatsche ein Stück in den Hintergrund rückte.

Bis zum Abend gab es noch keine erste Diagnose - doch so, wie Lösers Knie in der Situation Mitte der zweiten Halbzeit zusammengesackt war und wie er danach vor Schmerzen geschrien hat, droht der 22-Jährige, sich schwer verletz zu haben. Ausgerechnet Löser, der sich im Sommer erst einen Finger gebrochen hatte, lange ausfiel und zuletzt nach etwas Anlaufzeit wieder zu seiner Form gefunden hatte. Doppelt bitter wurde es durch die Tatsache, dass Löser im Derby in Aue der zweite Spieler des DRHV war, der runtergetragen werden musste: Nach 20 Minuten hatte es schon Rechtsaußen Yannick-Marcos Pust erwischt, der sich wohl einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen hat.

Dessau-Roßlaus hatte somit in den letzten 17 Minuten nur noch neun Feldspieler. „Das letzte Aufgebot“, nannte es Chefcoach Uwe Jungandreas, wollte die deutliche Niederlage aber nicht daran fest machen. „Vielleicht hätten wir das Ergebnis in Grenzen halten müssen, aber da waren am Ende andere Sachen im Kopf“, sagte er mit Blick auf den Löser-Schock. Vielmehr störte Jungandreas das, was am Anfang geschehen war: „Mein Problem ist die Anfangsphase.“

DRHV-Trainer Uwe Jungandreas ist „bodenlos“ verärgert über den Start in das Spiel

Nachdem der DRHV am letzten Donnerstag das erste Derby gegen den HC Elbflorenz Dresden gewinnen (30:29), die sechs Spiele währende Niederlagenserie beenden und viel Selbstvertrauen sammeln konnte, „gehen wir hier in das Spiel, als gehe es um die ,Goldene Ananas’“, meinte der Trainer. „Das ärgert mich bodenlos.“

Dessau-Roßlau fand zu Beginn keinen Zugriff in der Deckung und brachte auch offensiv nur wenig Brauchbares zustande, so dass es nach fünf Minuten 6:1 für Aue stand. „Uns haben von vorn herein zwar wieder ein paar Spieler gefehlt, aber am Anfang hatten wir noch die Mannschaft, mit der wir Dresden geschlagen haben“, sagte Jungandreas, für den in diesem Moment schon eine Vorentscheidung gefallen war. „Das kann in einem Derby nicht sein.“

Der DRHV kämpfte sich in der Folge zwar wieder zurück, jedoch schaffte er es über die ganze Spielzeit nicht, auf ein Tor Differenz heranzukommen. Jedes Mal, wenn man das Gefühl hatte, dass die Gäste die Partie vielleicht würden wenden können, leisteten sie sich wieder Fehler und Aue zog wieder weg. „Da kommt unsere Inkonstanz ins Spiel“, so Cheftrainer Jungandreas, der mit seinem Team unmittelbar vor der nun anstehenden Winterpause bis Februar in den Abstiegskampf gerutscht ist. Und vielleicht noch dazu lange auf Leistungsträger Timo Löser verzichten muss.

DRHV: Ambrosius, Malek (n.e.); Löser (2), Hrstka (4), Bielzer (6), Schmidt, Haeske (2), Danneberg (1/1), Neumann (2), Scheithauer (2), Emanuel (4), Pust (2), Leu (1)