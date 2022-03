Schließung durch die Hintertür? Jugendtreff in Kochstedt kann seit Monaten nicht öffnen

Der Jugendtreff in Kochstedt

Kochstedt/MZ - Es war ein harter Kampf, den die Kochstedter Ortsbürgermeisterin und Stadträtin der Freien Fraktion, Britta Grahneis, im April des vergangenen Jahres im Ortschaftsrat, in den Ausschüssen und im Stadtrat ausgetragen hat, um den Jugendtreff Kochstedt vor der Schließung zu bewahren.

Am Ende wurde der Antrag des Jugendamtes, den Jugendtreff zu schließen und die Räume zur Hortnutzung zu überlassen, mehrheitlich abgelehnt. Damals wurde ein Kompromiss vereinbart. Nachdem der langjährige Mitarbeiter der Einrichtung zum 30. September 2021 in den Ruhestand ging, sollte die Stelle neu ausgeschrieben und übergangsweise der Treff von Mitarbeitern des Jugendclubs Zoberberg betreut werden.

„Anfangs gab es eine stundenweise Betreuung, bis die Kräfte wieder abgezogen wurden“

Jedoch ist die Einrichtung seit Monaten schon geschlossen. „Anfangs gab es eine stundenweise Betreuung, bis die Kräfte wieder abgezogen wurden“, so Grahneis. Das Jugendamt begründet das damit, dass die Mitarbeiter im Jugendclub Zoberberg selbst gebraucht würden. Zudem soll sich in der ersten Bewerbungsrunde für die ausgeschriebene Stelle im Jugendtreff niemand mit den erforderlichen Qualifikationen gemeldet haben.

Derzeit laufet die zweite Runde. „Wie in vielen Branchen ist es sicherlich auch hier schwierig, geeignete Leute zu finden. Das darf jedoch nicht dazu führen, den Jugendtreff durch die Hintertür doch noch zu schließen“, betont Grahneis.

Gefahr besteht, dass der Treff durch die Personalsituation dauerhaft geschlossen bleibt

Sollte die aktuelle Ausschreibung wieder nicht zur Besetzung der offenen Stelle führen, plädiert die Ortsbürgermeisterin dafür, nach vorübergehenden Ersatzlösungen für eine stundenweise Betreuung zu suchen. „Wir müssen da wieder in Gang kommen, auch als Signal an unsere Jugendlichen im Ort“, so Grahneis.

Denn bleibe der Treff dauerhaft geschlossen, kompensierten das nicht, wie aus Sicht des Jugendamtes, der Hort, der Sportverein TuS Kochstedt oder die Freiwillige Feuerwehr des Ortes mit ihren Angeboten für den Nachwuchs. „Die jungen Leute treffen sich dann wieder, gerade wenn es wärmer wird, auf öffentlichen Plätzen, was zu Konflikten mit den Bewohnern führt“, so die Ortsbürgermeisterin.