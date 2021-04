Schlechte Nachrichten für Oldtimer-Fans - Treffen auf dem Markt in Dessau fällt aus

Dessau - Schlechte Nachrichten für Fans von Trabi, Wartburg, Schwalbe und Awo: Die für den 24. April geplante Ausstellung und Ausfahrt mit Oldtimern fällt der Pandemie zum Opfer. Wie Uwe Regler vom Oldtimer-Stammtisch der MZ sagte, könne man die Veranstaltung nicht durchführen.

Eigentlich wollten sich die Liebhaber der alten Fahrzeuge auf dem Marktplatz treffen. Anschließend sollte es eine kleine Ausfahrt geben.

An den weiteren Terminen in diesem Jahr will der Stammtisch vorerst festhalten. So ist am 25. Juni ein Vortrag der DDR-Rallyelegende Egon Culmbacher im Technikmuseum Hugo Junkers geplant. Schon am 30.Mai sollen Oldtimer auf dem Flugplatzfest ausgestellt werden - wenn die Corona-Regeln es zulassen. (mz)