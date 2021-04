Schlechte Nachrichten für den DRHV - Sohmann fällt mehrere Wochen aus

Dessau-Rosslau - Der Dessau-Roßlauer HV wird einige Wochen auf einen seiner Anführer verzichten müssen. Wie der Handball-Zweitligist am Dienstagabend bekannt gab, hat sich Vincent Sohmann einen Einriss im Außenband des linken Sprunggelenks zugezogen. Das ergab die Auswertung eine MRT-Untersuchung. Der Kapitän war bei der 26:33-Niederlage in Wilhelmshaven am vergangenen Samstag in der ersten Halbzeit ohne gegnerische Einwirkung umgeknickt.

Wann Sohmann wieder ins Training einsteigen kann, sei abhängig vom Heilungsprozess, schrieb der DRHV. Man kann aber wohl davon ausgehen, dass der Spielmacher definitiv zwei Wochen fehlen wird. Somit würde er die anstehende Heimspielwoche verpassen. Am Sonntag hat der DRHV zunächst den Aufstiegskandidaten VfL Gummersbach zu Gast, am Mittwoch kommt der ASV Hamm-Westfalen zum Nachholspiel in die Anhalt-Arena. Am darauffolgenden Sonntag geht es noch gegen die Rimparer Wölfe. Danach ist Länderspielpause und der DRHV erst am 8. Mai wieder in Ferndorf im Einsatz.

„Es ist natürlich sehr ärgerlich, auch in der Entstehung“, wurde der 25-Jährige auf der DRHV-Seite zitiert. „Ich hoffe, dass es nicht allzu lange dauern wird, auch weil es nicht gerissen ist und ich schnellstmöglich wieder auf dem Feld stehen möchte, um der Mannschaft in der entscheidenden Saisonphase helfen zu können.“ Der DRHV hat als Tabellenzehnter aktuell acht Pluspunkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.