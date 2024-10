In der Magdeburger Straße in Roßlau wird seit Ende September gebaut. Bislang mit einer Teilsperrung der B184. Doch nun wurden größere Schäden festgestellt.

Schlechte Nachrichten für Autofahrer: Magdeburger Straße in Roßlau muss voll gesperrt werden

B184 in Richtung Magdeburg

Die Bauarbeiten in der B184 laufen seit Ende September und haben nun Folgen.

Roßlau/MZ. - Schlechte Nachrichten für Autofahrer in Roßlau und Autopendler in und aus Richtung Magdeburg: Wegen akut festgestellter Schäden muss die Magdeburger Straße/B184 ab Mittwoch, 23. Oktober, für über drei Wochen voll gesperrt werden. Das hat Dessau-Roßlaus Stadtverwaltung am Freitag kurzfristig angekündigt.

In der Magdeburger Straße/B184 in Roßlau wird seit Ende September gebaut

In einem Teilbereich der Magdeburger Straße in Roßlau wird seit Ende September die Fahrbahn instandgesetzt. Die geplante Baumaßnahme umfasst die Erneuerung der Asphaltfahrbahn sowie die Aufwertung der Geh- und Radwege. Dabei fanden auch Kernbohrungen in die Straße und Baugrunduntersuchungen zur Ermittlung der Tragfähigkeit des dortigen Untergrundes statt.

Nach dem Ausbau der Asphaltfahrbahn im ersten Bauabschnitt habe sich nach Angaben der Stadtverwaltung gezeigt, dass eine durchgehende Tragfähigkeit der Straße nicht gegeben sei und Baugrundverbesserungen erforderlich seien. „Dieser Umstand hat das Dessau-Roßlauer Tiefbauamt zu einer geänderten Bauweise gezwungen“, so die Pressestelle. Folge ist eine Vollsperrung der Magdeburger Straße/B 184 zwischen dem Knoten Mitschurinstraße und dem Knoten Mittelfeldstraße. Diese soll bis 15. November dauern.

Umleitungen an der Vollsperrung der Magdeburger Straße/B184 in Roßlau werden eingerichtet

In Richtung Magdeburg wird der Verkehr über die Mitschurinstraße und Mittelfeldstraße zurück auf die Magdeburger Straße/B184 geleitet. In Richtung Dessau wird der Verkehr über den Triftweg, die Clara-Zetkin-Straße, die Sachsenbergstraße, die Magdeburger Straße kommunal und die Paulstraße zurück auf die B 184 geführt.

Die Erreichbarkeit des Einkauf-Centers in der Magdeburger Straße ist nach Angaben der Stadt „zu jeder Zeit gegeben“. Fußgänger und Radfahrer werden an der Baustelle vorbei geführt.