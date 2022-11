Schlangenlinien und in den Gegenverkehr - Dessauer Polizei stoppt 81-Jährige in ihrem Opel

Ein Schlangenlinien fahrender Opel hat am Donnerstag in Dessau für Aufregung gesorgt. Eine Alkoholfahrt lag nicht vor.

Dessau/MZ - Ein Schlangenlinien fahrender Opel hat am Donnerstag in Dessau für Aufregung gesorgt. Eine 24-jährige Autofahrerin hatte per Notruf die Polizei alarmiert, weil vor ihr ein Opel in einer verkehrsgefährdenden Art unterwegs war. Das Auto war mehrmals in den Gegenverkehr geraten. Andere Verkehrsteilnehmer hatten stark abbremsen oder sogar ausweichen müssen.

Bei der Überprüfung trafen die Polizeibeamten auf eine 81-jährige Fahrerin. Ein Einfluss von berauschenden Mitteln während der Fahrt konnte ausgeschlossen werden, teilt das Polizeirevier mit. Es wurde allerdings ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet