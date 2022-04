Mathelehrer vergreift sich im Ton „Schlampen“ im Ü-Ei? - Geschmacklose Hausaufgabe ruft in Dessau Eltern und Landesschulamt auf den Plan

Ein Lehrer für Mathematik und Informatik hat am Dessauer Gropius-Gymnasium eine Hausaufgabe mit dem Titel „Die Schlampe in der City“ gestellt. Hat der Pädagoge nach der Kritik an seiner Person die Stimmung in der Klasse gegen den Schüler gedreht, dessen Vater sich beschwert hatte?