Anfang April hat sich in Mosigkau in einer schlechten Straße ein Rettungswagen festgefahren. Seither wächst der Protest. Stadträte und die Bau-Beigeordnete haben sich diese Woche ein Bild von den Straßenzuständen in Mosigkau gemacht. Was die Begehung vor Ort ergab.

Mosigkau/MZ - Mit einem Golfschläger in der Hand und einer mahnenden Rede zu den Straßenzuständen in Mosigkau sorgte der Ortsbürgermeister Jakob Uwe Weber (Freie Wählergemeinschaft Mosigkau) in der Stadtratssitzung am 26. April für Aufsehen. Das ursprünglich geplante Golfturnier, bei dem aufgrund der vielen, teils dicht beieinander liegenden tiefen Schlaglöcher, garantiert auch Anfänger getroffen hätten, fiel am Nachmittag des 2. Mai aus.