  4. Polizei und Rettung im Einsatz: Schlägerei vor Roßlauer Rewe-Markt

Eine betrunkene Gruppe ist in Roßlau mit einem jungen Mann aneinandergeraten. Als eine Frau schlichtend eingreifen wollte, eskalierte die Situation. Die Polizei und ein Rettungswagen mussten anrücken.

12.12.2025, 11:44
Vor dem Rewe-Markt kam es am Mittwoch zu einer Schlägerei.
Vor dem Rewe-Markt kam es am Mittwoch zu einer Schlägerei. Foto: Sebastian Böckelmann

Roßlau/MZ/oml - Vor dem Rewe-Markt am Roßlauer Luchplatz hat es am Mittwochabend eine Schlägerei gegeben. Wie die Polizei erst am Freitag auf Nachfrage der MZ mitteilte, geriet ein 56-Jähriger aus einer Gruppe, die zusammen Alkohol getrunken hatte, gegen 21.30 Uhr mit einem 15-Jährigen aneinander.