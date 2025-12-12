Eine betrunkene Gruppe ist in Roßlau mit einem jungen Mann aneinandergeraten. Als eine Frau schlichtend eingreifen wollte, eskalierte die Situation. Die Polizei und ein Rettungswagen mussten anrücken.

Vor dem Rewe-Markt kam es am Mittwoch zu einer Schlägerei.

Roßlau/MZ/oml - Vor dem Rewe-Markt am Roßlauer Luchplatz hat es am Mittwochabend eine Schlägerei gegeben. Wie die Polizei erst am Freitag auf Nachfrage der MZ mitteilte, geriet ein 56-Jähriger aus einer Gruppe, die zusammen Alkohol getrunken hatte, gegen 21.30 Uhr mit einem 15-Jährigen aneinander.