Schifferfest in Roßlau - Trotz des Regens kommen viele Besucher zum Comeback

Roßlau/MZ - Eins hatte Roßlau man diesem Wochenende sogar München voraus. Während in der bayerischen Landeshauptstadt noch einige Wochen Geduld gefragt sind, bis das Bier auf dem Oktoberfest in Strömen fließt und sich die Theresienwiese in einen Hort des Vergnügens verwandelt, hat die Stadt an der Elbe mit dem Fassbieranstich am Freitag und verschiedenen Unterhaltungsangeboten bis zum Sonntag, schon einmal vorgemacht, wie Volksfest nach zwei Jahren Pause geht.