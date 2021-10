Scheitern an der Rathaustür in Dessau - Bürger beschweren sich über den Einlass

Das Rathaus in Dessau.

Dessau-Rosslau/MZ - Wer derzeit im Dessauer Rathaus Dinge zu erledigen oder Angelegenheiten zu klären hat, der kommt an den Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes nicht vorbei. „Wer ein klares Anliegen hat, der kommt in der Regel auch schnell dahin, wo er hin möchte“, stellte Michael Berghäuser in der Oktober-Sitzung des Stadtbezirksbeirats innerstädtisch Nord fest. „Wer allerdings nicht weiß, zu welchem Amt er mit seinem Anliegen muss, der wird von den Security-Mitarbeitern mitunter abgebügelt und unverrichteter Dinge weggeschickt“, ergänzte Berghäuser.

Fehlt Kompetenz?

So haben es Berghäuser, der für Die Linke im Stadtbezirksbeirat innerstädtisch Nord und im Stadtrat sitzt, mehrere Bürger geschildert. „Da bedarf es einer dringenden Schulung, um die nötigen Kompetenzen zu vermitteln“, forderte Berghäuser bei der Sitzung ein. „Solch ein Umgang mit den Bürgern widerspiegelt nicht die Philosophie und das Selbstverständnis unserer Stadtverwaltung“, erläuterte der Politiker.

Wer ins Rathaus muss, der kann nicht anderswohin ausweichen. „Wenn ich mich in einem Geschäft ungerecht behandelt fühle, gehe ich eben zur Konkurrenz. Zum Rathaus haben Bürger in der Regel keine Alternative“, stellte er fest. Als erster Kontakt für Besucher des Rathauses müssen aus Sicht von Berghäuser die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes nicht nur freundlich und empathisch im Umgang sein, sondern auch bei Bedarf serviceorientiert weiterhelfen. „In dieser Hinsicht gibt es tatsächlich noch viel Luft nach oben“, pflichtete Stephan Marahrens (bunte Fraktion) Berghäuser bei.

Gegen pauschales Urteil

Den Einwand von Heike Herrmann, vom Referat für Ortschaften und Stadtbezirksangelegenheiten, nicht so pauschal über die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zu urteilen, wollte Berghäuser so nicht stehen lassen. „Es handelt sich hier nicht nur um ein paar Einzelfälle. Mir geht es hier ums Prinzip, dass sich grundlegend was ändert und jeder Bürger sich mit seinen Anliegen ernstgenommen fühlt.“

Wie mit der Beschwerde der Bürger nun umgegangen wird und welche möglichen Konsequenzen sich daraus ergeben, das soll zeitnah geklärt werden.