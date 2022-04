Scheibe nicht richtig frei gekratzt - 16.000 Euro Schaden bei schwerem Unfall in Roßlau

Roslau/MZ - Eine nicht frei gekratztes Scheibe hat am Montagmorgen in Roßlau einen schweren Verkehrsunfall mitverschuldet. Das hat die Polizei in Dessau gemeldet.

Nach ihren Angaben hatte eine 57-jährige Opel-Fahrerin gegen 7.20 Uhr den Mühlbuschweg in Richtung Mühlenreihe befahren. An der Einmündung zur Mühlenreihe wollte die Frau nach links abbiegen. Gleichzeitig war eine 32-jährige Fahrerin eines Ford in der Mühlenreihe unterwegs und wollte nach rechts in den Mühlenbuschweg einfahren.

Aufgrund einer nicht vollständig von Eis befreiten Windschutzscheibe und der tief stehenden Sonne übersah die 57-Jährige den Ford. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Autos.

Verletzt wurde niemand. Es entstand allerdings ein Sachschaden von insgesamt etwa 16.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.