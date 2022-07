Schaufensterscheibe zerstört - Diebe stehlen sechs Handys aus Geschäft in Dessau

Die Täter schlugen in Dessau in der Nacht zum Donnnerstag zu. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Zeugen werden gesucht.

Blick in die Zerbster Straße in Dessau.

Dessau/MZ - Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag in ein Ladengeschäft in der Dessauer Kavalierstraße eingebrochen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Ein Zeuge hatte den Einbruch gegen 3 Uhr gemeldet. Der Täter hatte da gerade eine Scheibe eines Telefongeschäftes zerstört und war kurz darauf in unbekannte Richtung geflüchtet.

Insgesamt wurden sechs Mobiltelefone unterschiedlicher Hersteller entwendet. Der Gesamtsachschaden wurde auf 5.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben können. Hinweise werden unter (0340) 25030 entgegen genommen.