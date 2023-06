Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV kann in die erste Liga aufsteigen. Wenn der ThSV Eisenach am Mittwoch nicht in Coburg gewinnt. Die MZ begleitet den Tag mit einem Liveticker.

Dessau-Rosslau/MZ - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV ist schon am Dienstag in Richtung Ludwigshafen aufgebrochen. Die Nacht vor dem Spiel hat die Mannschaft im Sporthotel Großwallstadt verbracht.

11.25 Uhr: Der DRHV treibt seine Kaderplanung weiter voran - unabhängig vom heutigen Tag. So hat Kreisläufer Patrick Gempp seinen bis 2024 laufenden Vertrag in dieser Woche bis 2025 verlängert. Warum Gempp bleibt, das steht hier.

10.45 Uhr: Wie blickt Ludwigshafen auf das Spiel? „Dessau wird ab Sekunde Null ein Feuerwerk abbrennen wollen“, ahnt Eulen-Trainer Michel Abt. „Ihre Ausgangslage im Aufstiegskampf ist immer noch gut. Es gibt bestimmt schönere Aufgaben im letzten Heimspiel, aber wir wollen und werden voll dagegenhalten, denn ich erwarte ein hartes Spiel in allen Belangen.“ Die gesamte Eulen-Vorschauf auf das Spiel gibt es hier.

10.30 Uhr: Das Team des DRHV hat den Morgen mit einem Frühsport am Sporthotel in Großwallstadt begonnen. Das Ziel: die Muskeln lockern, den Kopf freikriegen.

Das Team des DRHV beim Frühsport in Großwallstadt. (Foto: DRHV)

10.15 Uhr: Die Ausgangslage ist klar: Der ThSV Eisenach und der Dessau-Roßlauer HV stehen mit 50:20 Punkten gleichauf hinter HBW Balingen-Weilstetten, die schon seit ein paar Tagen als Aufsteiger feststehen. Mit +123 zu +88 hat Eisenach aber das deutlich bessere Torverhältnis. Der ThSV hat auch den direkten Vergleich gewonnen. Das heißt: Gewinnt Eisenach, steigen die Thüringer auf. Der DRHV hat nur eine Chance, wenn Eisenach mindestens einen Punkt lässt - und man selber gewinnt. Oder Eisenach verliert - und der DRHV spielt Unentschieden.

10 Uhr: ThSV Eisenach oder Dessau-Roßlauer HV: Im Fernduell zweier Teams aus dem neuen Bundesländern entscheidet sich am Mittwochabend der Aufstieg in der zweiten Liga. Der ThSV Eisenach ist in Coburg gefordert. Der Dessau-Roßlauer HV spielt parall in seiner Partnerstadt Ludwigshafen. Geschenke sind aber nicht zu erwarten.