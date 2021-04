Schadet die Gartenträume-Lounge in Dessau den Wirten?

Dessau-Roßlau - Die bepflanzten Sitzmöbel auf dem Dessauer Markt scheinen sich als festes Wahlkampfthema im Rennen um das Amt des neuen Oberbürgermeisters zu etablieren. Nachdem erst jüngst OB-Kandidat Eiko Adamek (CDU) eine Vergrößerung der Gartenträume-Lounge gefordert hatte, meldete sich nun Mitbewerber Frank Lehmann mit überraschend kritischen Tönen zu Wort.

Aus Sicht Lehmanns sind die Sitzgelegenheiten zwar gut gedacht, stellten in der aktuellen Situation jedoch ein Problem für die Gastronomen in der Zerbster Straße dar. Diese dürfen laut aktueller Corona-Eindämmungsverordnung nur Außer-Haus-Verkauf anbieten, müssen hierbei aber Sorge tragen, dass die verkauften Speisen dann auch tatsächlich nicht im Umkreis von unter 50 Metern verzehrt werden.

Aus diesem Grund hat Lehmann am Sonntag nachgemessen. Sein Ergebnis: Für alle Gastronomiebetriebe in der Zerbster Straße liege die Gartenträume-Lounge innerhalb des 50-Meter-Radius’. „Deshalb sind die Gastronomen nun dafür verantwortlich, dass dort nicht gegessen wird“, schätzt Lehmann ein.

Es sei aber eigentlich die Aufgabe der Stadt beziehungsweise der Stadtmarketinggesellschaft (SMG), die die Lounge aufgestellt habe, für die Einhaltung der Regeln und die Sauberkeit zu sorgen. Das geschehe jedoch nicht, dabei sei hier mit Sorgfalt und Bedacht zu agieren, um keinen „Infektions-Hotspot“ entstehen zu lassen, warnt Lehmann. Die Forderung seines Kontrahenten Adamek, die Lounge noch zu vergrößern, sei daher umso verwunderlicher.

Für Lehmann besteht ferner in der Lounge eine grundlegende Ungleichbehandlung und Besserstellung der Stadtverwaltung gegenüber Bürgern und Selbstständigen. Während die Gastronomen ihre Außenbereiche trotz funktionierender Konzepte weiter geschlossen halten müssten, könne die Stadt eine Lounge errichten. Er, Lehmann, hätte sich da lieber Modellprojekte für die Gastronomen gewünscht.

Verantwortlich für die Gartenträume-Lounge ist Robert Reck, Beigeordneter für Wirtschaft und Kultur und seinerseits OB-Kandidat. Wobei er in dieser Sache ausdrücklich als SMG-Geschäftsführer Stellung beziehe, so Reck, der Lehmanns Kritik zurückweist und darin Sachverhalte vermengt sieht, die nichts miteinander zu tun hätten. „Das eine, die Lounge, betrifft die Möglichkeit, sich auf dem Markt mal hinzusetzen und Blumen anzuschauen. Das andere ist die zweifellos schwere Situation der Gastronomie.“

Auch die Sache mit dem 50-Meter-Radius stellt für Reck kein Problem dar. Es gibt klare Regeln für die Gastronomie. „Wenn ich mir an der Kavalierstraße ein Brötchen kaufe und es an der Zentralhaltestelle esse, hat der Gastronom trotzdem keinen Außenbereich und sich an alle aktuell geltenden Maßgaben gehalten.“ Einen Zusammenhang mit in der Nähe stehenden Bänken gebe es da nicht. Andernfalls müssten an diversen Stellen der Stadt Sitzgelegenheiten abgebaut oder abgesperrt werden.

Zudem sei es nicht verboten, sich in der Öffentlichkeit hinzusetzen und ein Eis zu essen, unterstrich der Beigeordnete. „Die Möglichkeit rauszugehen und sich Blumen anzuschauen, ist wichtig und gut in dieser Zeit.“

Notwendig sei nur, dass die geltenden Regeln eingehalten würden und die besagten schließlich nur, dass man sich maximal mit einer Person aus einem anderen Haushalt aufhalten dürfe. „Da ist ein Stück weit jeder selbst verantwortlich. Die Leute müssen die Spielregeln im Kopf haben“, sagte Reck.

Aber natürlich würden Polizei und Ordnungsamt die Einhaltung der Vorgaben auch im Umfeld der Lounge kontrollieren. Die Sitzmöbel seien ferner so aufgestellt, dass Abstände gut eingehalten werden können. „Die Gartenträume-Lounge ist insofern natürlich kein Infektions-Hotspot, wenn sich die Menschen verantwortungsbewusst verhalten.“

So sieht das auch OB-Konkurrent Eiko Adamek. „Wenn dort ein älteres Ehepaar sein Eis isst, finde ich das überhaupt nicht schlimm.“ Auch für ihn geht von den Sitzmöbeln kein Corona-Risiko aus. Dass eine Erweiterung der Lounge zum jetzigen Zeitpunkt und den aktuellen Inzidenzen kontraproduktiv wäre, sieht Adamek indes genau wie Lehmann. Sein eigener Vorschlag beziehe sich aber auch eher auf den Spätsommer, wenn die Pandemiesituation hoffentlich eine andere sei, betonte Adamek.

Er wolle einfach jetzt schon über eine mögliche Vergrößerung sprechen. Denn dies in die Wege zu leiten, brauche Zeit. Deshalb wäre es sinnvoll schon jetzt zielorientiert die Weichen dafür zu stellen. „Wir müssen den Menschen Aussichten geben. Ein Ziel könnte sein, die Lounge, die gut angenommen wird, zu erweitern.“

Reck plädiert in dieser Frage übrigens mehr dafür, es bei der jetzigen Größe der Lounge zu belassen, damit die Restaurants genug Platz haben, um sich wieder mit ihren Außensitzen auf den Marktplatz ausbreiten zu können, sobald das wieder möglich ist. (mz/Daniel Salpius)