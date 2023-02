Radiomacher in Friedensschule Dessau

Musiktitel übersetzt die 7b der Friedensschule in einer Extra-Englischstunde.

Dessau/MZ - Seine Stimme kennen bestimmt die meisten, aber nur aus dem Radio. Umso größer war die Neugier und Überraschung bei den Schülerinnen und Schülern der Klasse 7b an der Dessauer Friedensschule, als SAW-Moderator Ted Stanetzky am Mittwoch leibhaftig vor ihnen stand. „Hallo girls and boys, lets go!“