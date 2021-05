Sattelzug rutscht bei Roßlau in den Straßengraben - Über 80.000 Euro Sachschaden

Rosslau - Auf der B187 bei Roßlau hat es am Himmelfahrtstag einen schweren Verkehrsunfall gegeben, bei dem ein Sachschaden in Höhe von über 80.000 Euro Schaden entstanden ist. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt.

Nach dem Stand der bislang geführten Ermittlungen hatte ein 45-jährige Fahrer aus Polen mit einem Sattelzug die B 187 aus Richtung Coswig in Richtung Roßlau befahren. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam der Mann gegen 12.30 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte in den Straßengraben. Der Fahrer hatte Glück und wurde nur leichtverletzt. Er musste ambulant behandelt werden.

Auf der B 187 gab es bis zum späten Abend immer wieder Verkehrsbeinträchtigungen. Die Bergung des Lkw war zeitaufwändig. Der Verkehr musste an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.