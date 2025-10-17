Weil die Sanierung des „Leipziger Tors“ seit Jahren nicht voran geht, soll es in Erbbaupacht an den Verein „Bürgerzentrum“ übertragen werden. Das schlägt die Fraktion Freies-Bürger-Forum vor. Wie der Stand ist. Warum das helfen kann.

Sanierung stockt - Wie durch einen Verein neuen Schwung in das Projekt „Leipziger Tor“ kommen soll

Das Leipziger Torhaus steht seit Jahren leer. Jetzt will es der Verein „Bürgerzentrum“ sanieren und dann als Nachbarschaftszentrum nutzen.

Dessau/MZ. - Für das Leipziger Torhaus könnten am Jahresende die Weichen auf Zukunft gestellt sein. Die Fraktion Freies-Bürger-Forum hat einen Grundsatzbeschluss für die Übertragung des Gebäudes in Erbbaupacht an den Verein „Bürgerzentrum Leipziger Torhaus“ in die politischen Gremien eingebracht, um die Sanierung voranzutreiben. Der wird derzeit nichtöffentlich in den Ausschüssen behandelt.