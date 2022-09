Es gibt noch jede Menge Arbeit am Mausoleum. Die Jugendlichen der Bauhütte - im Foto Thilo Förster und Karl Richter (l.) - packen kräftig mit an.

Dessau/MZ - Ihm wurde im zu Ende gehenden 19. Jahrhundert ein Denkmal gesetzt. Knappe 50 Jahre hatte Albrecht der Bär, der Stammvater des deutschen Uradelsgeschlechts der Askanier, seinen Platz auf einem Sockel an der Rückfront des Dessauer Mausoleums. Im Krieg fiel eine Bombe in den See des Georgengartens am Fuße des Kuppelbaus. Albrecht ist seitdem verschwunden, nur der Sockel des Denkmals steht noch an seinem Platz. Liegt sein steinernes Abbild bis heute im Teich? Niemand weiß es tatsächlich, belegt ist die Vermutung nicht.