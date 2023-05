Dessau-Rosslau/MZ - Die Chöre der Region Dessau, Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg werden im kommenden Jahr wieder ein Frühlingssingen im Anhaltischen Theater ausrichten. Auch soll 2024 - wie früher - ein Gondelkonzert im Wörlitzer Park gestaltet werden. Damit knüpft der Sängerkreis Anhalt-Dessau an frühere Zeiten an. Doch nicht alle Chöre haben drei Jahre Singeverbot vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie überstanden. 2019 gab es in der Region noch 886 Sängerinnen und Sänger, die in 35 Chören ihre Stimme einbrachten. 2022 sehen die Zahlen nüchterner aus. 715 aktive Sänger gibt es in den drei Kreisen noch und 30 Chöre, die im Sängerkreis organisiert sind. Darunter sind im übrigen fünf neue Chöre, auch die Dessauer Fürstsingers reloaldet.

