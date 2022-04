Sandra Biebeler aus Dessau-Roßlau wohnt und arbeitet seit drei Jahren als Lehrerin in Ecuador

Während Kinder in deutschen Schulen erneut in Klassenzimmern frieren, schreibt Lehrerin Sandra Biebeler aus Dessau-Roßlau mit ihren Schülern Prüfungen bei 20 Grad im Freien. Ein Blick nach Ecuador, wo vieles anders läuft als hierzulande.

Sandra Biebeler lebt seit 2018 mit ihrer Familie in Ecuador. Weil das Land so nah am Äquator liegt, herrscht hier das ganze Jahr über Frühlingswetter.

Quito/MZ - Wie erklärt man Schülern komplexe Mathe-Themen wie Stochastik und Vektorrechnung, wenn sie nicht im selben Klassenzimmer sitzen? Noch dazu in einer Sprache, die nicht ihre Muttersprache ist? Sandra Biebeler hat auf diese Fragen ganz neue Antworten finden müssen. Seit drei Jahren unterrichtet die 38-Jährige aus Dessau-Roßlau an der deutschen Schule in Quito, der Hauptstadt Ecuadors. Mit Fünft- bis Zwölftklässlern paukt sie hier Mathematik und Englisch - mit dem deutschen Abitur in der Tasche wollen junge Ecuadorianer ihren Traum vom Studium in Europa und den USA wahr machen.