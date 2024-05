Dessau/MZ. - Es war beim gemeinsamen Frühstück in der Familie, als der Senfbecher mitten auf dem Tisch stand. „Guck mal, die machen ein Gewinnspiel, mach doch da mal mit“, sagte der damalige Freund der Schwester zu Sabrina Grünheidt. Heute ist die Dessauerin auf fast jeder Grillparty dabei, denn ihr Foto prangt seit einigen Tagen auf den blauen Bechern der Senfmarke Bautz'ner. „Von Wolfgang und mir gibt es jeweils eine Million Becher“, berichtet sie.

Die Dessauerin und der Mann aus Baden-Württemberg sind die Gewinner der Aktion von Bautz'ner. Sie haben sich unter 16.000 Bewerbern in mehreren Runden durchgesetzt. Im Oktober 2023 bekam Sabrina Grünheidt die Nachricht, dass sie zu den letzten 70 gehört und ein Foto ihres „Genussmoments“ einschicken soll. „Ich habe einfach ein Selfie mit dem Becher gemacht“, sagt Grünheidt lachend.

Gewinnerin hat TV-Erfahrung

In einem Videocall mit den Veranstaltern des Gewinnspiels sollte sie sich anschließend vorstellen. Sie wurde auch gefragt, wie sie mit größerer medialer Aufmerksamkeit klarkommen würde. „Da stehe ich drüber“, antwortet sie auch gegenüber der MZ auf diese Frage. „Ich habe schon Erfahrungen aus zwei TV-Produktionen.“ Grünheidt war bei den VOX-Formaten „Vier Hochzeiten und eine Traumreise“ (2015) und „Mein Kind, dein Kind“ (2022) dabei.

Drei Wochen nach dem Gespräch erreichte die 35-Jährige eine E-Mail: „Wir würden uns riesig freuen, dein Gesicht auf den Bautz'ner Becher zu bringen.“ Diese Nachricht habe Grünheidt nach einem Kinobesuch überrascht. Sie dachte zuerst an Spam, aber mit der E-Mail Adresse hatte sie zuvor schon kommuniziert. „Ich konnte es gar nicht glauben, dass ich - ein bodenständiges Mädchen von nebenan - bei so etwas gewinne“, beschreibt Grünheidt ihre erste Reaktion auf den Gewinn. Sie war davon ausgegangen, dass bekannte Marken eher Models mit Idealmaßen bevorzugen.

Kleiner Schreckmoment vor dem großen Footoshooting

Die Dessauerin sah es als einmalige Chance und zögerte gar nicht mit der Zusage. Zuerst erzählte sie ihrer Familie davon: „Die haben alle gesagt, du verarschst uns doch.“ In einem weiteren Videocall lernte sie dann den zweiten Gewinner kennen und der Aufenthalt in Bautzen wurde geplant. Einen Tag vor der geplanten Abreise gab es dann noch einen kleinen Schreckmoment. „Die Mitarbeiterin, die uns vor Ort betreuen sollte, war an Corona erkrankt. Aber wir haben beide gesagt, dass wir es uns trotzdem zutrauen“, berichtet die junge Mutter.

Es folgten drei volle Tage in Bautzen inklusive zwei Übernachtungen im Hotel. Am meisten in Erinnerung geblieben ist Grünheidt das Fotoshooting. Die beiden Gewinner bekamen vorher ein Styling. „Das war schon etwas besonderes, denn ich schminke mich sonst nicht und für die Haare habe ich kein Talent“, gibt sie zu.

Die beiden Gewinner bei der Werksführung in Bautzen. Foto: Bautzner

Nach dem Verwöhnprogramm sei die Fotografin aus Leipzig mit den beiden aufgeregten Models sehr umsichtig umgegangen. „Ich bin kein wahnsinnig selbstbewusster Mensch, aber sie hat mir ein tolles Gefühl gegeben.“ Noch an diesem Tag, dem 29. November, wurde das Foto auch ausgewählt. Die Fotografin und Sabrina Grünheidt hatten beide den gleichen Favoriten. Darauf trägt sie einen - wie könnte es passender sein - senfgelben Pullover. Den hätte sie eher zufällig und unbewusst eingepackt.

Auch eine Werksführung stand in Bautzen auf dem Plan. Nach einer Einführung vom Werksleiter mussten die beiden Gäste Kittel anziehen und Hauben aufsetzen, denn es gibt strenge Hygienevorschriften. „Drinnen gab es einen sehr intensiven Geruch, da muss man sich erstmal dran gewöhnen“, erinnert sich die 35-Jährige. Aber es sei insgesamt ein tolles Erlebnis gewesen.

Ein großes Paket

Anfang Mai kam dann ein großes Paket in Dessau an. „Dein Senf ist da“, lautete die knappe Nachricht von Grünheidts Schwester, die die 60 Becher in Empfang nahm. Viele davon habe sie schon an Freunde und Kollegen verschenkt. „Es ist merkwürdig, aber auch total schön, sich jetzt überall zu sehen“, sagt Sabrina Grünheidt. So wurde sie auch schon von einigen auf ihr Foto angesprochen.

Im Laden ist sie selbst ihren Bechern zwar noch nicht begegnet, aber sie haben bereits zahlreiche Nachrichten von Bekannten erreicht, die den Becher mit ihrem Gesicht drauf etwa in Bremen, Magdeburg oder Dessau entdeckt haben. „Sabrina sitzt mit uns beim Frühstück“ oder ähnliches schreiben sie dazu.