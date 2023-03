Handel in Dessau „Rusta“ eröffnet Filiale im Rathauscenter - Hunderte Dessauer stehen am Vormittag Schlange

Fünf Wochen lang hat das schwedische Unternehmen seine Filiale in Dessau aufgebaut. Am Donnerstag, 30. März, durfte sie der Dessauer Siegfried Stark eröffnen. Lange Schlangen vor dem Shop reißen am Vormittag nicht ab.