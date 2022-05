Rund 4,5 Millionen Euro investieren Stadt und Stadtwerke in den Dessauer Albrechtsplatz

Der Albrechtsplatz in Dessau wird „unten“ wie „oben“ erneuert. Was jetzt bis November 2022 alles zu tun ist und womit nun begonnen wird.

Dessau/MZ - Der Asphalt ist längst abgetragen. Nur ein paar alte Schlackesteine liegen am ehemaligen Randstreifen des Dessauer Albrechtsplatzes. Dort, wo vor wenigen Wochen noch eine stark befahrene Straße war, ist inzwischen eine stark frequentierte Baustelle entstanden. Ja, es scheint fast, als soll mit Hilfe schwerer Technik jedes Sandkorn im Streckabschnitt einmal umgedreht werden. Dafür gab es am Mittwoch das letzte „Okay“ - in Form eines traditionellen und offiziellen Spatenstichs.