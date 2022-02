Rund 100 Demonstranten stellen sich in Dessau der „Mahnwache“ von Corona-Skeptikern entgegen

Dessau/MZ - Rund 100 Menschen sind am Montagabend dem Aufruf des Netzwerks „Gelebte Demokratie“ gefolgt und haben unter dem Motto „Gemeinsam & solidarisch durch die Pandemie“ demonstriert. Die Veranstaltung fand zeitgleich zur „Montagsmahnwache Dessau-Roßlau“ statt, bei der nach Polizeiangaben 600 Teilnehmer gegen die Corona-Maßnahmen protestierten.

Proteste gegen die Mahnwache waren bislang die Sache vor allem junger Leute aus dem linken Lager, deren Zahl kaum einmal die 20 überstieg. Ralf Zaizek vom Netzwerk stellte auf dem Dessauer Schloßplatz denn auch eingangs die Frage, warum man erst jetzt reagiere: „Weil sich die Tonlage geändert hat“, antwortete er selbst. Und weil die Pandemie nicht beendet sei.

Die Grenze der Toleranz sei erreicht, wenn die Angst mit Verschwörungstheorien geschürt werde

Zaizek führte die aktuelle Inzidenz von knapp über 700 ins Feld; erwähnte dabei jedoch nicht, dass zu diesem Zeitpunkt nur zwölf Covid-19-Erkrankte im Klinikum liegen, dazu drei auf der Intensivstation. Vor exakt einem Jahr waren es nach städtischen Angaben allein 18 Intensivpatienten bei einer Inzidenz von 158.

Barbara Steiner bei der Veranstaltung des Netzwerks „Gelebte Demokratie“ (Foto: Steinberg)

In den Reden während der Kundgebung wurde Tadel an der Corona-Politik nur sehr dosiert geübt. Andererseits hütete man sich ebenso vor einer Diffamierung von Impfskeptikern. Daran hielt sich auch Barbara Steiner, neue Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau. Sie sagte, es gebe Menschen, die tatsächlich Angst vor der Impfung hätten. Die Grenze der Toleranz sei für sie aber erreicht, wenn die Angst mit Verschwörungstheorien geschürt werde und dabei demokratische Institutionen unterhöhlt würden und überhaupt Impfgegnerschaft politisch instrumentalisiert werde. Mitarbeiter ihres Hauses hielten unterdessen Tafeln mit der Aufschrift „Wir sitzen alle in einem Boot“ in die Höhe.

In Gesprächen sei es gelungen, viele dennoch von der Impfung zu überzeugen

Theaterintendant Johannes Weigand zeigte sich nach eigenem Bekunden nicht in kämpferischer Stimmung, erinnerte daran, dass das Anhaltische Theater ungefähr ein Jahr „nicht arbeitsfähig“ gewesen sei, man aber inzwischen wieder spielen könne. Auch seien die meisten Mitarbeiter geimpft, aber es gebe welche, die Angst hätten. In Gesprächen sei es gelungen, viele dennoch von der Impfung zu überzeugen.

Während Rednerinnen und Redner aus Dessau-Roßlau, unter ihnen auch Kreisoberpfarrerin Annegret Friedrich-Berenbruch, höchstens beiläufig auf Demos gegen Corona-Maßnahmen eingingen, taten das die auswärtigen Gäste ausführlich, insbesondere Madeleine Linke, Landesvorsitzende der Grünen Sachsen-Anhalt, und Stefan Gebhardt, Landesvorsitzender der Linken.

Zur Demo „Gemeinsam und solidarisch durch die Pandemie" des Netzwerks Gelebte Demokratie kamen rund 100 Teilnehmer. (Foto: Thomas Steinberg)

Einige Vorwürfe gegen die Impfgegner waren nicht korrekt

Einige der erhobenen Vorwürfe, etwa unangemeldete „Spaziergänge“ trafen indes auf Dessau-Roßlau nicht zu - zumindest die großen Demos sind stets angemeldet worden. Nicht korrekt war auch der von Gebhardt erhobene Vorwurf, es sollten Pflegekräfte angegriffen werden. Tatsächlich war davon bei der Montagsmahnwache vor 14 Tagen nicht die Rede, sondern lediglich die Überlegung geäußert worden, vor dem Klinikum im Zusammenhang mit der Impfpflicht für das Personal zu demonstrieren.

Die Kundgebung am Schloßplatz endete gegen 18.45 Uhr, während die Montagsmahnwache noch durch die Stadt zog. Zu Zwischenfällen kam es nicht.