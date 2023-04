Riesige Solarparks geplant Run auf Photovoltaikflächen in Dessau-Roßlau - Stadtwerke Halle und Leipzig wollen investieren

Für die Energiewende sollen auch in Dessau-Roßlau teils riesige Photovoltaikanlagen errichtet werden. So bei Mühlstadt und am Biopharmapark bei Rodleben. Doch die Solarparks bereiten nicht nur den Dessauer Stadtwerken Sorgen. Und noch sind viele Fragen offen.