Rückkehrwillige können aus mehr als 130 Jobangeboten in der alten Heimat wählen

Dessau/MZ - Zum sechsten Mal wird am 27. Dezember von 13 bis 16 Uhr der Rückkehrertag im Saal der Stadtwerke stattfinden. Menschen, die ihrer Heimatstadt den Rücken gekehrt haben, will die Veranstaltung ein Zurückkommen in die Heimat erleichtern. Mit passenden Jobangeboten und einem Rundum-Service für alles, was dazugehört.