Neue Baubeigeordnete in Dessau-Roßlau Rückkehrerin Jacqueline Lohde: „Wir dürfen Probleme nicht endlos beklagen“

Jacqueline Lohde, die neue Chefin vom Dezernat für Bauen und Stadtgrün, war von 1997 bis 2011 bereits Stadträtin in Dessau-Roßlau. Nach einem halben Jahr gibt es eine erste Zwischenbilanz. Was sie ändern und anders machen will.