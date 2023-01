Neugründung Rückgrat für Retter - Feuerwehrverein will die Feuerwehr in Kühnau unterstützen

In Kühnau hat sich ein Förderverein für die Freiwillige Feuerwehr gegründet und sich mit einem Mini-Weihnachtsmarkt bekannt gemacht. Was die Vereinsvorsitzende Jana Zander bewirken will.