Neun Restaurants der Region haben sich für das Regionalgericht Anhalt 2025 auf einen Klassiker eingelassen - die Roulade. Im „Hugo“ steckt das Hauptgericht im „Muh-Mantel“. Was sich dahinter verbirgt.

Roulade mal anders - Wie der Chefkoch vom „Hugo“ einen deutschen Klassiker neu interpretiert

Dessau/MZ. - Hochbetrieb und Stress sind Kevin Kirste und sein Team in der Küche des „Hugos“ im Golfpark Dessau gerade jetzt im Adventsgeschäft gewohnt. Doch am Donnerstagabend dürfte der Adrenalinspiegel noch einmal gestiegen sein. Die Jury des Regionalgerichts Anhalt speiste dort zum Testessen.