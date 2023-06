Premiere an Schule in Sachsen-Anhalt

Dessau/MZ - Sind das nur blöde Sprüche oder schon Mobbing? Ist es normal sich oft schon während des Unterrichts ausgelaugt zu fühlen? Und warum verhält sich die beste Freundin in letzter Zeit so aggressiv und abweisend?

Kinder und Jugendliche sind in ihrem Schulumfeld und in der Freizeit mit vielen Konflikten, wie Mobbing, Überforderung, Gewalt und Drogen konfrontiert. Die Lehrkräfte des Gymnasiums Philanthropinum wollen seelische und psychische Belastungen, die durch Konflikte verschiedener Art entstehen, bei seinen aktuell 749 Schülern minimieren oder möglichst im Vorfeld schon vermeiden.

Fünf Lehrer und die Schulsozialarbeiterin des größten Dessau-Roßlauer Gymnasiums haben das Schutzkonzept erarbeitet

Dazu haben fünf Lehrer und die Schulsozialarbeiterin des größten Dessau-Roßlauer Gymnasiums ein Schutzkonzept erarbeitet. Am 12. Juni wurde es in einer Gesamtkonferenz von Schüler- und Elternvertretern sowie Lehrern verabschiedet. „Das Philanthropinum ist damit das bisher einzige staatliche Gymnasium in Sachsen-Anhalt, das solch ein Konzept erarbeitet hat“, stellt Rebecca Will fest. Die Französisch- und Spanischlehrerin hat die Arbeitsgruppe zum Schutzkonzept geleitet.

Vom Dezember 2019 bis zum Juni 2023 wurde daran gearbeitet. „Das Konzept ist ein Leitfaden für Lehrkräfte und unsere Schulsozialarbeiterin, um Schüler bei Gewalt- und Konfliktsituationen angemessen begleiten zu können“, erklärt Will. So soll auch insgesamt ein besseres Lehr- und Lernumfeld geschaffen werden. „Ungeklärte Konflikte können das Klassenklima und die individuellen Leistungen stark beeinträchtigen“, konstatiert die Französisch- und Spanischlehrerin.

Die Gesamtkonferenz des Philanthropinums tagte zum Schutzkonzept. (Foto: Danny Gitter)

Das Schutzkonzept gibt den Lehrkräften des Philanthropinums einerseits Handlungsempfehlungen an die Hand, wie individuelle und im Klassenverband auftretende Konflikte erörtert und entschärft werden können. Andererseits legt es auch verpflichtende Präventionsprogramme fest, an denen in den einzelnen Klassenstufen teilgenommen werden muss. In Klasse 5 lernen die Schüler mit Hilfe der Anti-Konflikt-Kiste Streitkultur zu üben und ein friedliches Miteinander zu trainieren. Auch zu möglicher problematischer Mediennutzung gibt es ein Präventionsprogramm.

Gleichzeitig können Fünftklässler des Philanthropinums sich auch als Streitschlichter ausbilden lassen

Gleichzeitig können Fünftklässler sich auch als Streitschlichter ausbilden lassen und werden so befähigt selbst bei Konflikten im Klassenverband zu vermitteln. In höheren Jahrgangsstufen bis zum Abitur stehen unter anderem Rauch- und Alkoholprävention auf der Agenda sowie die Vorbeugung des Konsums von THC, Crystal Meth und Amphetaminen. In der Abiturstufe werden Kurse und Übungen zur Resilienzförderung angeboten.

Das soll die Jugendlichen und jungen Erwachsenen stärken, besser mit schwierigen Lebenssituationen, Krisen und Schicksalsschlägen umzugehen. Zusätzlich wurde mit der Erarbeitung des Schutzkonzepts ein Netzwerk externer Beratungsstellen aufgebaut, das Schülern zusätzlich helfen soll sich bei individuellen Problemen, Krisen und Konflikten Rat zu holen. So wurde bei der Verabschiedung des Schutzkonzepts für das Philanthropinum auch eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Gymnasium und der Fachstelle für Suchtprävention der Diakonie Suchthilfe Bethanien unterzeichnet.

Diese und weitere verschiedene schulexterne Anlaufstellen sind auf einem Flyer verzeichnet, der in Zukunft den Schülern des Gymnasiums zur Verfügung gestellt wird. „Manchmal gibt es auch Konflikte mit Lehrkräften oder auch Angelegenheiten, über die Schüler nicht mit ihren Eltern sprechen wollen. Auch dann bietet sich etwa externe Hilfe an“, so Astrid Bach, die Schulleiterin des Philanthropinums. „Unser Gymnasium ist fest entschlossen eine sichere und unterstützende Lernumgebung zu schaffen, in der sich alle unsere Schüler wohl und geschützt fühlen können. Das Schutzkonzept ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung“, betont Bach.