Roßlauer Schifferfest soll 2021 mit neuem Konzept stattfinden

Nächste Woche will sich Arbeitsgruppe aus dem Ortschaftsrat konstituieren und Konzeptideen sammeln. Fest soll von Elbe in Stadt ausstrahlen.

Roßlau - Das Bekenntnis ist da: Nachdem im Vorjahr das Roßlauer Heimat- und Schifferfest (Heischi) coronabedingt ausfallen musste, soll das traditionsreiche Fest 2021 nicht aufgegeben werden. Sondern stattfinden in neuer Form und kleinerem Maßstab, so die pandemische Lange es zulässt.

Und seit März ist Heischi in jeder Roßlauer Ortschaftsratssitzung präsent. In Hintergrundgesprächen, in Anfragen, zuletzt auf der Tagesordnung. Und jetzt steht der Termin. Am Mittwoch kommender Woche treffen sich die Ratsmitglieder „außer der Reihe“, um aus ihrer Mitte eine Arbeitsgruppe zu benennen, die dem Schifferfest 2021 das neue Gesicht geben soll. Und den Vorbereitungen dann zügig Struktur. „Es gibt erste Ideen, aber noch ist nichts verbindlich“, sagt Ortsbürgermeisterin Christa Müller.

Das Schifferfest soll über mehrere Tage gefeiert werden

So soll auch das kleinere Fest nicht etwa nur an einem Nachmittag, sondern über mehrere Tage, eventuell von Freitag bis Sonntag gefeiert werden, mit dem Samstag als Veranstaltungshöhepunkt. Auch komme als Datum diesmal das erste Septemberwochenende (3. - 5. 9. 2021) in Frage. Nicht abzusichern und zu leisten sei aus Müllers Sicht der große Festumzug, der über Jahrzehnte den Sonntag prägte.

Vom Ansatz her sollen die Säulen des Festes neben dem Elb-Balkon an der Dessauer Straße über die Stadt ausstrahlen. Einen Slogan dafür gibt es schon: „Schifferfest mobil - bei uns zu Hause. Alle sind dabei“, stellten Christa Müller und ihre Stellvertreterin Sylvia Gernoth das neue verbale Aushängeschild zur Ratssitzung vor.

Ab nächster Woche dann kann die „Arbeitsgruppe Schifferfest 2021“ mit der Konzeptdiskussion beginnen

Ab nächster Woche dann kann die „Arbeitsgruppe Schifferfest 2021“ mit der Konzeptdiskussion beginnen und sich nach Mitstreitern umsehen. „Das Fest-Konzept soll auch offiziell im Ortschaftsrat beschlossen werden“, kündigt Müller schon einen Tagesordnungspunkt für die Sitzung Ende Juni an. Nach besten Möglichkeiten einbezogen werden sollen die erfahrenen Mitstreiter aus den Roßlauer Vereinen. „Ohne sie geht das alles sowieso nicht“, betont die Ortsbürgermeisterin.

Allen Menschen der Schifferstadt, Groß und Klein, Jung und Alt, möge ihr Schifferfest etwas Frohsinn und Licht ins Leben bringen nach anderthalb Corona-Jahren voller Plage und Leid, so das Credo. (mz)