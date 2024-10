Luchplatz im Mittelpunkt Roßlauer Schandflecke im Blick: So will der Ortschaftsrat Ordnung und Sauberkeit verbessern

In der ersten Auflage der wiederbelebten Stadtrundgänge für Ordnung und Sauberkeit in Roßlau ging es um den Bereich rund um den Luchplatz. Was den Beteiligten dabei auffiel.