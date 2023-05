Auch am zweiten Werkstatt-Spaziergang durch Roßlau nehmen viele interessierte Bürger teil. Viele Hoffnungen ruhen auf baldiger Fertigstellung der Schule.

Roßlauer sammeln Ideen - Was braucht der Schillerplatz als neue Mitte der Stadt?

Der Platz an der Elbe-Rossel-Halle.

Rosslau/MZ - Ein langgestreckter Menschenpulk wandert am Donnerstag von der Elbe-Rossel-Halle die Goethestraße an der Schul-Baustelle vorbei hinab zur Karl-Liebknechtstraße. Stopp – geht’s zum Schillerplatz nicht in andere Richtung? Unmöglich, dass sich Roßlauer im Städtchen verlaufen.