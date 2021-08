Roßlauer Jugendclub„Platte 15“ legt Waschbeton-Image ab - und wird richtig bunt

Rosslau/MZ - Es ist kaum eine Woche her, aber der Innenhof vom Jugendclub Platte 15 in der Roßlauer Sachsenbergstraße ist nicht wiederzuerkennen. Die mausgraue Waschbetonmauer ist verschwunden, hat sich verwandelt in eine seeblaue Meerlandschaft mit anlandendem Sonnenstrand. Die Tür zum Jugendclub öffnet sich nun auch optisch zum Abtauchen, Abkühlen und Abmatten.

Dafür gesorgt haben einmal mehr die Kinder und Jugendlichen selbst. Nach dem Beispiel der Mauer in der Porsestraße vom Vorjahr machen die Mädchen und Jungen ihre Stadt bunter. Hier kooperiert der Eigenbetrieb der Dessauer Kindertagesstätten Dekita als Träger von Jugendclub und Hort Waldwichtel mit Streetworker Sven Trautwig von der St. Johannis GmbH als gemeinnützige Gesellschaft für soziale Dienstleistungen.

Kinder verwirklichen ihre Idee - Gelder stammen aus Förderprogramm „Kultur macht stark“

Wie schon in der Porsestraße konnte das Graffiti-Projekt auch dieses Jahr mit Fördermitteln aus dem Programm „Kultur macht stark“ von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek unterstützt werden. Ziel: In und nach den schweren Corona-Zeiten erhalten Kinder leichten Zugang zu außerschulisch kulturellen Angeboten.

Dass Graffiti ist längst Kultur geworden ist, stellen die Roßlauer Jungen und Mädchen mit ihrem großflächigen Landschaftstraumbild erneut überzeugend unter Beweis. Insgesamt haben 20 Mädchen und Jungen zwischen neun und 13 Jahren mitgewirkt und im Innenhof gesprüht. Fast die Hälfte von ihnen sind „Wiederholungstäter“. Sie hatten 2020 die triste Mauer am Spielplatz der Porsestraße als bunte Galerie aufleben lassen.

Leon Elias, Lilly, Finja Jolie, Paul Ulrich und Victoria haben den Innenhof im Jugendclub Platte 15 in Roßlau mit maritinen Graffiti selbst gestaltet und gesprüht. (Foto: Thomas Ruttke)

Zur Seite standen den Kindern jetzt erneut die Streetart-Künstler Jörg Schnurre und Jakob Wolf. „Dank der Förderung hatte ich in diesem Jahr für das Projekt einschließlich Sachkosten und Honorar insgesamt 6.000 Euro zur Verfügung“, berichtet Streetworker Sven Trautwig zufrieden. Eiserne Regel: Die Kinder bringen ihre eigenen Ideen und Vorschläge ein. Und da war die „Strandlandschaft“ unschlagbar weit oben auf der Wunschliste. Sie spiegelte kindliche Träume und Sehnsüchte nach Urlaub, Sonne und Wasser. Mit Palmen in der Nähe und natürlich einer Eisdiele. Die findet sich aus der Gedankenwelt der Kinder schließlich wieder an der Wand ... mit einem Pinguin als Verkäufer!

„Pladde 15“ ist für die Roßlauer Kinder der Heimathafen

Und weil zu einem Strand unweigerlich Wasser gehört, war es kein weiter Gedankensprung bis zum Meer. Und da tummelt sich so ziemlich alles, was Flossen, Kiemen oder Tentakel hat. Auch Menschen wagen sich aufs Meer, mit einem Schiff, das sich auch von dem größten Oktopus nicht entern lässt. Sondern strikt Kurs hält, wo die Flagge hinweist: „Pladde 15“ ist der Heimathafen. Nein, das ist nicht falsch geschrieben - es muss nur nicht norddeutsch gesprochen werden!

Vorigen Montag wurden erste Umrisse skizziert, ab Dienstag dann gesprüht. Eine Atempause am Mittwoch mit Tierparkbesuch, am Donnerstag Hauptarbeitstag und am Freitag Finale. Nachdem die Sprayer die Dosen wieder verpackt haben, bekommt der Innenhof noch die Kirsche auf der Sahnetorte. Die Strandlandschaft „Pladde 15“ erhält einen breiten Sandstreifen.