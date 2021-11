Roßlauer Herbst- und Weinfest: Spielmannszug erhält weitere Spende über 1.000 Euro

Roßlau/MZ - Große Freude beim Spielmannszug Blau-Weiß Roßlau. Vor kurzem erst gewann der Verein 1.000 Euro bei einer Aktion von Radio SAW, nun gab es den nächsten Spendenscheck in Höhe von 1.350 Euro. Das Geld stammt einerseits von Sponsoren und landete andererseits in Sammelbüchsen beim Roßlauer Herbst- und Weinfest. Überreicht wurde es vom Verein „Initiative Buntes Roßlau“ und Dirk Neumann von DN Event.

Im Mai gegründeter neuer Verein hat Trägerschaft für Fest gern übernommen

Erstmals hatte der im Mai gegründete Verein „Initiative Buntes Roßlau“ die Trägerschaft für das Fest Mitte Oktober übernommen. Dirk Neumann, der bereits bei den beiden vormaligen Festen die Organisation mit in den Händen hatte, war auf ihn zugegangen, sagt Marcus Geiger. Die Anfrage sei aber erst im September gekommen. Und nach kurzer Beratung war klar, die Initiative Buntes Roßlau macht mit, „denn in unserer Satzung steht, dass wir uns für die Belange von Roßlau einsetzen“.

Und da im Vorfeld schon feststand, dass der Spielmannszug in diesem Jahr mit Spendengeldern bedacht werden soll, war das ein Grund mehr für den Verein, die Trägerschaft des Festes zu übernehmen. „Der Spielmannszug macht viel für die Kinder, setzt sich für Musikförderung ein und ist auch ein Repräsentant von Roßlau“, erklärt Geiger. Und natürlich ließen es sich die Spielleute nicht nehmen, auch zum Herbst- und Weinfest, das erstmals an zwei Tagen gefeiert wurde, aufzumarschieren.

Die Entscheidung bereut hat der Verein nicht. Allein an dem Sonnabend wurden 500 Besucher gezählt, freut sich Geiger, dass alles bei den Roßlauern offensichtlich sehr gut angekommen war.

Schon njetzt steht fest: Auch nächstes Jahr gibt es ein Herbst- und Weinfest

Und schon jetzt steht fest, dass der Verein in Kooperation mit DN Events das Herbst- und Weinfest auch im nächsten Jahr auf die Beine stellen will. „Es bleibt ein Benefizfest“, blickt Marcus Geiger voraus. Wer dann bedacht werden soll, ist allerdings noch nicht festgelegt.