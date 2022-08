Roßlau erinnert mit einem großen Straßenfest und 150 Bildern an die Flut von 2002

2002 wäre Roßlau um ein Haar in den Fluten des Jahrhunderthochwassers versunken. 20 Jahre später wird daran in der Elbstraße erinnert.

Rosslau/MZ - Die Macht der Bilder bringt das Gewesene noch einmal vor Augen und in Erinnerung. Am Zugang der Elbestraße erinnern 150 großformatige und laminierte Fotografien an die dramatischen Tage im August 2002, als Roßlau um ein Haar in den Fluten des Jahrhunderthochwassers versunken wäre. Die Zeitzeugen von damals berichten den jungen Leuten und Kindern von heute, was sich das zugetragen hat, als das große Wasser kam.