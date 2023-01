Bürger arbeiten an Stadtentwicklungskonzept Roßlau diskutiert Zukunft - „Zauberhaftes Fischerstädtchen“ oder „schmutzig und verwahrlost“?

In einem mehrstündigen Bürgerforum wurden Ideen für den Stadtteil Roßlau gesammelt. Den Ton gaben diesmal die Bürger an - und nicht die Politiker. Was aus dem Marktplatz werden soll. Was sonst noch zusammengetragen wurde.