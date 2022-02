Rohrbruch in Kühnau - Für notwendige Reparatur muss unterspülter Baum gefällt werden

Kühnau/MZ - Auf der Friedensallee zwischen Klein- und Großkühnau ist es am Sonntagabend gegen 22 Uhr zum Rohrbruch einer Trinkwasserleitung gekommen. Das haben die Stadtwerke am Montag mitgeteilt. Offenbar hatten starke Wurzelbewegungen einer Kiefer während des Sturms die darunter liegende Leitung so stark beschädigt, dass diese schließlich nachgab. In der Folge sei es im Bereich Klein- und Großkühnau zu Druckschwankungen und Druckverlust gekommen, zum Teil auch zum Versorgungsausfall.

Der Notschieber ist eingebaut. (Foto: Ruttke)

Um die Reparatur starten zu können, musste die Kiefer gefällt werden. Nach Beginn der Instandsetzung am Montagmorgen hatten sich die Druckverhältnisse nach Stadtwerke-Angaben gegen 9 Uhr wieder stabilisiert.

In der Friedensallee war die Versorgung von 8 Uhr bis 12.30 Uhr reparaturbedingt unterbrochen. In dieser Zeit wurde ein Notschieber zum Abtrennen des beschädigten Leitungsabschnittes installiert. Dieser kann nun in den nächsten Tagen ohne weitere Versorgungsunterbrechungen erneuert werden.